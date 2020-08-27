30 bin Dolarlık cep telefonu çaldılar

Girne’de 30 bin dolar değerinde cep telefonu hırsızlığı yapıldı. 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne’de faaliyet gösteren Poslu Ticaret isimli iş yerinin penceresi açılarak içeriye girildi ve toplam değerleri 30 bin 625 ABD Doları olan 33 adet farklı markalarda cep telefonunu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen K.Ş.(E-48) ve N.A.(E-43) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada ise K.Ş.(E-48) ve N.A.’nın (E-43) söz konusu iş yerinden çalınan iki adet IPhone marka cep telefonlarını, çalıntı olduklarını bildikleri halde başka bir şahsa 7 bin TL karşılığında satarak, sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK: ÇALIŞAN ŞİRKETE AİT 6 BİN 370 TL’Yİ ÇALDI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir mobilya şirketinde çalışmakta olan M.Ş.’nin (E-43), müşterilerden, teslim edilen sipariş mallara karşılık aldığı 6 bin 370 TL nakit parayı iş yeri sahibine teslim etmeyip çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

AKÜ ÇALAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da, Kulcem Garaj isimli şirketin güneyinde yer alan boş alan içerisinde bulunan çeşitli şahıslara ait araçlar içerisinden toplam 2 bin 600 TL değerindeki 4 adet akü araçlar üzerinden sökülerek çalındı. Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.A.(E-21) ve F.G.(E-20) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

İSKELE’DE İZİNSİZ ATEŞ YAKAN ŞAHSA YASAL İŞLEM

İskele’de, H.S.’nin (E-46) ikametgahının arka bahçesi içerisinde temizlik yapmak amacı ile gerekli emniyet tedbirlerini almadan ihmalkarlık göstererek ateş yakması sonucu ateş kontrolden çıktı.

Bunun neticesinde 50 metrekarelik alan içerisinde bulunan kuru otlar ve bir zeytin ağacı yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.