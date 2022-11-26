3 trafik kazasında 3 yaralı…





Lefkoşa’da dün ve bugünün ilk saatlerinde meydana gelen 3 trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü alkollü çıktı



Polis Basın Bülteni’ne göre dün saat 08.00 sıralarında Lefkoşa-Alayköy çevre yolu üzerinde, Fatma Kaymakamtorunları (K-30) yönetimindeki LP 887 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Genç Yapı Market önündeki çembere gelmeden 500 metre geride, önündeki aracın yavaşlaması sonucu ona çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ikiye ayıran beton sete sağ çarpıp takla attı.



Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından belinde kırık teşhisi ile Cerrahi servisinde müşahede altına alındı.



Bugün saat 02.20 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde Malik Abbas (E-30) yönetimindeki NN 643 plakalı motosiklet ile güney doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Haydar Simitevi isimli iş yeri önlerine geldiğinde, yolu yaya olarak yolu geçmeye çalışan Leyla Demir’e (K-49)’e çarptı.



Çarpma sonucu yaralanan yaya ve motosiklet sürücüsü sevk edildikleri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından motosiklet sürücüsü Malik Abbas taburcu olurken, Leyla Demir sağ kalça kemiğinde kırık teşhisi müşahede altına alındı. Motosiklet sürücüsü tutuklandı.



Saat 01.45 sıralarında gerçekleşen bir başka kazada ise, Lefkoşa’da Uzunyayla Sokak üzerinde, Mustafa Alpcan (E-30), 291 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki EJ 432 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada yolun sağında park halinde bulunan GF 600 plakalı salon araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile ileriye savrulan GF 600 plakalı araç da önünde park halinde bulunan DR 765 plakalı araca çarptı.



Kaza sonucu yaralanan olmadı. EJ 432 plakalı araç sürücü Mustafa Alpcan tutuklandı.



Kazalarla ilgili soruşturmalar sürüyor