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3 kişi aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

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2’si evinde biri de hastaneye giderken yolda yaşamını yitiren 3 kişinin yaşlarının 50 ile 73 arasında değiştiği açıklandı

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3 kişi aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti


Gazimağusa, Beyarmudu ve Taşkent'te 3 kişi aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.2’si evinde biri de hastaneye giderken yolda yaşamını yitiren 3 kişinin yaşlarının 50, 58 ve 73 olduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 04.00 sıralarında Taşkent'te sakin Muhsine Pınar Er (K-50) evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Bugün yapılan otopside kan ve doku örnekleri alınan Er’in ölüm sebebi ileri tetkikle tespit edilecek.

Gazimağusa’da sakin Cengiz Yalman (E-58) dün sabah 09.00’da evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Bugün yapılan otopside, Yalman’ın ölüm sebebi “siroz, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve emboli” olarak açıklandı.
Beyarmudu’nda sakin Fatma Tekok (K-73) dün akşam saat 22.15 sıralarında aniden rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.
Öte yandan 3 Ocak’ta Lefkoşa’da, evinde rahatsızlanan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Zue Joel Kollie’ye ( E-25) otopsi yapıldı. Kan ve doku örnekleri alınan Zue Joel Kollie’nin kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak
Gazimağusa’da 2 Ocak’ta evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ersin Güryay’ın (E-60) yapılan otopsisinde ölüm sebebi “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olarak tespit edildi.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
 
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