3 kişi 10 gram uyuşturucu ile yakalandı

Mağusa'da bir eve operasyon düzenleyen Narkotik ekipleri yaklaşık 10 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi, 3 kişi tutuklandı



Mağusa'da ihbar üzerine bir ikametgâhta arama yapan Narkotik ekipleri yaklaşık 10 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tespit etti.

Polis ayni ikametgâh içerisinde bulunan Osman Özbayır, Osman Denizsev ve Fahri Denizsev'i tutukladı. "Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu" suçlaması ile zanlılar dün Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.





YATAK BAŞINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU BULUNDU

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Cüneyt Arkın mahkemede verdiği ifadesinde, 25 Ocak 2021 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Osman Denizsev'e ait ikametgahta kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Söz konusu ikametgâha gidilerek arama yapıldığını söyleyen Arkın, tüm zanlıların birlikte tespit edildiği yatak odasında, zanlı Osman Özbayır'ın üzerinde oturduğu yatağın başında gizlenmiş şekilde toplam 10 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin tespit edilerek emare alındığını açıkladı.

Zanlıların tümünün tutuklandığını kaydeden Arkın, soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.



