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28 gram uyuşturucuya 18 ay hapis

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Lefkoşa’da 28 gram Hintkeneviri türü ile yakalanan Alkan Canik, 18 ay hapis cezasına mahkum edildi

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28 gram uyuşturucuya 18 ay hapis

 
Lefkoşa’da 2022’nin Ocak ayı içerisinde 28 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde tasarruf ve ithal eden sanık Alkan Canik, dün Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen “karar” duruşmasında 18 ay hapis cezası aldı.
Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Murat Soytaç okudu. Soytaç, Hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin diğerlerine göre daha hafif bir özellikte olduğunu ve sanığın parçalanmış bir ailede büyüdüğünü belirterek, bağımlılıktan kurtulmak istemesine rağmen başaramadığını kaydetti. Uyuşturucu madde kullanımına bağlı suçların ülkede yaygınlık kazandığını, bu suçların özel olarak bireylerin, genel olarak ise toplumun kaygı hissetmesine yol açtığını dile getiren Soytaç, sanığa ceza verilirken kamu menfaatinin düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Soytaç, sanığın suçunu kabul ettiğini, olumlu tavır sergilediğini, iki çocuk sahibi olduğunu, anne-baba sevgisinden mahrum büyüdüğünü anlattı. Yargıç Murat Soytaç kararda Yargıtay'a göre bu tür suçlarda kişisel durumdan çok kamu menfaatine yönelik karar verilmesi gerektiğini söyleyerek, sanığın lehinde ve aleyhindeki tüm olguların değerlendirilmesi sonucu 18 ay hapis cezası aldığını açıkladı.
 
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