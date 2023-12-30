27 bin doları kendi ihtiyaçları için harcamış!

Lefkoşa’da bir kuyumcuda çalışan ve 71 adet pırlantayı, başka bir kuyumcuya 37 bin dolara sattıktan sonra, 10 bin dolarını işyeri sahibine teslim edip, geriye kalan 27 bin doları çalan Volkan Yıldırım, 27 bin doları kendi ihtiyaçları için harcadığını söyledi

Lefkoşa'da meydana gelen "müstahdem tarafından sirkat, gümrüksüz mal tasarrufu" suçlarından tutuklanan Volkan Yıldırım dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, zanlının 2023 yılı Ekim ayı içerisinde Lefkoşa'da çalışanı olduğu Mavi Sema isimli kuyucu dükkanının sahibi Hüseyin Levent Özkardeş'lere ait olan ve İstanbul’dan getirmiş olduğu 1.101 gram 14 ayar altın ve 71 adet pırlantayı gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduktan sonra, Lefkoşa'da Karasu isimli Kuyumculuğun Metropol şubesine 37 bin Dolar karşılığında satarak, 10 Doları Hüseyin Levent Özkardeş'lere verip 27 Doları tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.

Polis memuru, olayın 26 Aralık 2023 tarihinde bildirildiğini ve meseleyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı. Polis, Karasu isimli Kuyumculuğun Metropol şubesinde 37 adet muhtelif çeşitlerde pırlantaların bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını açıkladı. Polis, zanlının 27 bin doları kendi ihtiyaçları için harcadığını söyledi ğini aktardı. Polis, zanlının cep telefonunun DATA incelemeye gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Zanlının ülkede ön izinle bulunduğunu kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

