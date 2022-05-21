banner762
banner815
Potada U-20 final serisi çekişmeli başladı
Potada U-20 final serisi çekişmeli başladı
8 0
Ferrari’nin
Ferrari’nin "eşsiz" modeli: SP48 Unica
16 0
 
BTM 2. Lig’de fikstür çekildi
BTM 2. Lig’de fikstür çekildi
262 0
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
45 0
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
25 0
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
28 0
Çevreyi yok etmeye devam
Çevreyi yok etmeye devam
37 0
banner797
banner794

250 dönüm alan kül oldu

banner476

banner825
250 dönüm alan kül oldu

Polis, Koruçam’da bugün öğle saatlerinde başlayan ve saat 16.00 sıralarında kontrol altına alınan yangının bilançosunu açıkladı.

Yangın sonucu yaklaşık 250 dönümlük alan içerisindeki, kuru otlar, biçilmemiş ekinler, zeytin ve  harnup ağaçları, kamışlık ve makilik alanlar yanarak zarar gördü.

Yangına, polis itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri ile bölge halkı tarımsal araçlarıyla ve bölgedeki belediyelere ait su tankerleri ile müdahale edildi.

Yangın alanındaki soğutma çalışmalarının sürdüğü ve bu gece tedbir amaçlı bölgede itfaiye ekibi bulundurulacağı açıklandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.