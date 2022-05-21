250 dönüm alan kül oldu

Polis, Koruçam’da bugün öğle saatlerinde başlayan ve saat 16.00 sıralarında kontrol altına alınan yangının bilançosunu açıkladı.

Yangın sonucu yaklaşık 250 dönümlük alan içerisindeki, kuru otlar, biçilmemiş ekinler, zeytin ve harnup ağaçları, kamışlık ve makilik alanlar yanarak zarar gördü.

Yangına, polis itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri ile bölge halkı tarımsal araçlarıyla ve bölgedeki belediyelere ait su tankerleri ile müdahale edildi.

Yangın alanındaki soğutma çalışmalarının sürdüğü ve bu gece tedbir amaçlı bölgede itfaiye ekibi bulundurulacağı açıklandı.