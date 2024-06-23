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25 yaşındaki genç Alagadi Plajı'nda boğuldu

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25 yaşındaki genç Alagadi Plajı'nda boğuldu
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Alagadi Halk Plajında, saat 19:15 sıralarında meydana gelen boğulma olayında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Olayla ilgili polis şu açıklamayı yaptı:
23.06.2024 tarihinde, saat 19:15 sıralarında, Alagadi Halk Plajında, Şaban EKER (E-25) deniz içerisinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirmiştir. Adı edilen sahilde bulunan vatandaşlar tarafından sahile çıkarılarak ilk sağlık müdahalesi yapılmış ve akabinde ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesine sevk edilmiştir. Şaban EKER, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmekte
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