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25 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN AKOLA’NIN CESEDİNE OTOPSİ YAPILDI

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Lefkoşa’da, 15 Temmuz günü, misafir olarak bulunduğu ikametgâhta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mohamed Khalifa Hammad Akola’nın (E-25) cesedine otopsi yapıldı.

25 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN AKOLA’NIN CESEDİNE OTOPSİ YAPILDI
18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:57

Lefkoşa’da, 15 Temmuz günü, misafir olarak bulunduğu ikametgâhta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mohamed Khalifa Hammad Akola’nın (E-25) cesedine otopsi yapıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacak

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