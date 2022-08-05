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24 yaşındaki öğrenci denizde boğuldu

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24 yaşındaki öğrenci denizde boğuldu
Gemikonağı’nda dün akşam boğulma tehlikesi geçiren 24 yaşındaki Lovejoy Zinyuke, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Zinyuke, dün saat 21.15 sıralarında deniz içerisinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi.
Zinyuke, arkadaşları tarafından sahile çıkarılarak, ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
Soruşturma devam ediyor.
 
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