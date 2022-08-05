24 yaşındaki öğrenci denizde boğuldu

Gemikonağı’nda dün akşam boğulma tehlikesi geçiren 24 yaşındaki Lovejoy Zinyuke, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Zinyuke, dün saat 21.15 sıralarında deniz içerisinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi.
Zinyuke, arkadaşları tarafından sahile çıkarılarak, ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
Soruşturma devam ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.