24 milyon TL’lik vurguna toplam 27 yıl hapis

Ülkeye “öğrenci” olarak gelen ve bir bankanın Güzelyurt’taki şubesinin sistemine girerek 24 milyon TL’lik vurgun yapan yabancı uyruklu 8 sanığa 2’şer 3’er ve 4’er olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezası verildi. Kararı okuyan yargıç KKTC'de yasadışı yollardan büyük miktarlarda gelir elde edildiğine dikkat çekti

Bir bankanın Güzelyurt’taki Şubesinin sistemine girerek 24 milyon TL’lik vurgun yapan sanıklar Ayomipos Sundey Ajewole, Adeniyi Busuyi Ajewole, Jenipher Mukobwawase, Tembelihle Nathaniel Moyonkiwane, Philip Fani, Winston Batsirai Zemura, Lesley Kundai Mchakwa ve Abdalsadig Mohammed Mustafa Abdalla hakkındaki dava dün karara bağlandı. Sanıklar dolandırıcılık başta olmak üzere 29 davadan suçlu bulundu.

Yargıç, sanıkların banka sistemindeki açığı kullanarak bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık yaptıklarını, suç gelirini aklayıp, sahte davranışla para temini suçlarını işlediklerini söyledi.

Yargıç, bankanın hesaplarında Worldremit para gönderme sistemindeki açığı fark edip bu açıktan faydalanan Olaoluwa Stephen Ogunsakin olduğunu belirterek, suçların işlenmesinde sanıkların üstlendikleri rollerin farklı olduğunu kaydetti. Yargıç, bu sebeple sanıklarla ilgili ceza takdir ederken ayrım yapılmasının uygun ve adil olacağı kanaatine vardıklarını söyledi.

Yargıç, Ogunsakin ile diğer 7 sanığın doğrudan bağlantılı olduklarını, hesaplarını kullandırmak ve banka tarafından kendilerine verilen özel şifreleri paylaşmak suretiyle suçun işlenmesine imkan ve olanak sağladıklarını, sahte havale işlemleri yaptıkları ve hesaplarına gelen paraların başka hesaplara aktarılmasını sağladıklarını söyledi. Yargıç, Winston Batsirai Zemur’un ise tombizoowa Portia Mcw Abeni’nin hesabını kullanarak, dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğunu ve Ogunsakin ile doğrudan bağlantısı olmayıp sanık Ayomipos, Sundey Ajewole ile dolaylı bağlantısı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Yargıç, sanıkların tümünün genç suçlu kategorisinde olup hayat tecrübesinden yoksun ve sabıkasız kimseler olduğunu, suçlarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koyduklarını, bu hususların lehlerine değerlendirdiğini belirtti.

Yargıç, Jenipher Mukobwawase’nin 21 yaşında çok genç bir kimse olup Olaoluwa Stephen Ogunsakin isimli kişi ile tanıştığını, ve bu kişinin ailesine yollayacağı şeyleri götürmesi ve kendisine de onlardan gönderilecek şeyleri getirmesi nedeniyle hesabını kullanmasına izin vererek bu suçu işlediğini belirtti. Yargıç, sanığın müşteki bankanın zararını tazmin ettiğini de açıkladı. Yargıç, sanıklar Philip Fani ile Ntombizoowa Portia Mcw Abeni’nin 30.09.20 tarihinden 29.11.23 tarihine KKTC'de ikamet izni olmadan ikamet ettiklerini ve kaçak olarak ülkemizde kalmakta oldukları sırada böylesi ciddi ve vahim suçları işlediklerini açıkladı.

Yargıç, “Sanıkların tümü ülkemize öğrenci olarak gelmiş ve öğrenci olarak geldikleri ülkemizde böylesi vahim ve ciddi suçlara karışmışlardır. Başka meselelerde de ifade ettiğimiz şekilde yabancı kişilerin bir ülkeye eğitim maksadı ile gelip akabinde bu denli ciddi suçları işlemeleri kabul edilebilir değildir. Sanıkların işlemiş oldukların suçların vahameti ciddiyeti ve bu hususta kamu menfaatinin ciddi zarar görmesi hasebiyle Sanıklara verilecek cezanın kamu menfaati gereği hürriyeti bağlayıcı bir ceza olması gerektiği açık olup sanıklara hürriyeti ağlayıcı ceza vermeyi uygun ve adil görürüz” dedi.

Dünyada ve maalesef KKTC'de yasadışı yollardan büyük miktarlarda gelir elde edildiğini gözlediklerini kaydeden yargıç, “Söz konusu gelirlerin kaynağını çoğunlukla uyuşturucu maddeler, silah kaçakçılığı, patlayıcı madde, insan ticareti oluşturmaktadır. Görülebileceği üzere kara paranın kaynağını yasadışı ve özelliklede ağır suçlar teşkil etmekte ve bu suçların başında ise uyuşturucu ticareti gelmektedir. Huzurumuzdaki meselede ise suç geliri bu belirttiğimiz genellemeni dışında bilişim sistemi aracılığıyla müşteki bankayı dolandırmak suretiyle işlenmiştir” şeklinde konuştu.

Yargıç, sanıklara verilecek hürriyeti bağlayıcı cezanın süresine karar verirken suçlar için öngörülen azami cezaları, suçların ciddiyetini, işleniş şeklinin vahametini, sanık lehine ve aleyhine alınan tüm faktörleri, tutuklu kaldıkları süreyi ve cezalarını ailelerinden uzakta dilini bilmedikleri bir ülkenin ceza evinde çekeceklerini bir bütün olarak tekrardan gözden geçirdiklerini açıkladı.

Yargıç Barkın, Ayomipos, Sundey Ajewole 4 yıl, Adeniyi Busuyi Ajewole 4 yıl, Jenipher Mukobwawase 2 yıl, Tembelihle Nathaniel Moyonkiwane 3 yıl, Philip Fani 4 yıl, Winston Batsirai Zemura 4 yıl, Lesley Kundai Mchakwa 3 yıl ve Abdalsadig Mohammed Mustafa Abdalla’yı 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

