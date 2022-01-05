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22 ve 26 yaşındaki iki genç hayatlarını kaybetti

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22 ve 26 yaşındaki iki genç hayatlarını kaybetti
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 Girne’de sakin 22 yaşındaki Cempir Ateş ile Lefkoşa’da sakin 26 yaşındaki Osman Mohamed Banya’nın evlerinde aniden rahatsızlandığı ve kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdikleri bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 10:00 sıralarında, Girne’de sakin Cempir Ateş (E-22) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, pazartesi günü saat 06.30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Osman Mohamed Banya (E-26) da, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kan ve doku örnekleri alınan  Ateş ve Banya’nın ölüm sebepleri yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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