21 araç trafikten men edildi, 4 sürücü tutuklandı

Polis trafik ekiplerinin dün ülke genelindeki denetimlerinde, 1557 sürücü kontrol edildi, çeşitli trafik suçları işlediği belirlenen 272 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. 21 araç trafikten men edilirken 4 sürücü tutuklandı.



Polis basın bültenine göre rapor edilen trafik suçlarında ilk sırayı 105 ile yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak aldı. Diğer trafik şöyle sıralandı:

“25 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 113 diğer trafik suçları.”

