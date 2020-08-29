2018’den beri kaçakmış

Tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan Filistin uyruklu Saleh Zourob’un 2018 yılından beri ülkede izinsiz ikamet ettiği ortaya çıktı





Mağusa’da tasarrufunda yaklaşık 1 gr hint keneviri türü uyuşturucu madde tespit edilen Filistin uyruklu Saleh Zourob hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

Kıbrıspostası’nın haberine göre “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamaları ile ilgili hakkında yürütülen zanlının 30 Eylül 2018 tarihinden beri de ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.

Zanlı dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme zanlı Zourob’un yürütülen soruşturma kapsamında 5 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Osman Üreten mahkemede verdiği ifadesinde, 25 Ağustos 2020 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Saleh Zourob’un evinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Alınan ihbar üzerine zanlının evinde tespit edildiğini söyleyen Üreten, yapılan aramada zanlının giydiği pantolonun cebinde 1 gr hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu, evinde ise içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunduğunu açıkladı.

Üreten, zanlının gönüllü ifade vererek konu madde ile öğütücüyü ayni gün Mağusa’da bir kişiden 300 TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Muhaceret Şubesi’nden yapılan araştırmada zanlının 30 Eylül 2018 tarihinden beri ülkede iziniz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirten Üreten soruşturmanın devam ettiğini kaydederek zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.



