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20 gün sonra tutuklandı

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Trafik kazası yaptıktan sonra aracını olay yerinde bırakıp kaçan ve 25 Haziran’dan beridir aranan Aderinsola Daniel Sontan tutuklandı

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20 gün sonra tutuklandı
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25 Haziran’da Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 21-22’inci kilometreleri arasında, harnup fabrikası çemberi yanında trafik kazası yaptıktan sonra aracını olay yerinde bırakıp ayrılan ve aranmakta olan ZRD 846 plakalı araç sürücüsü 30 yaşındaki Aderinsola Daniel Sontan tespit edilerek tutuklandı.
 
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