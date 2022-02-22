20 bin TL çaldı, 7 ay hapis yatacak

Çalıştığı şirkette müşterilerden topladığı 20 bin TL’yi sirkat eden Kadir Gölbaşı, 7 ay hapis cezasına mahkum edildi



Yapmış olduğu işlerin parasını çalışmış olduğu şirket muhasebesine yatırmayarak sirkat eden sanık Kadir Gölbaşı’nın aleyhindeki karar dün açıklandı. Gölbaş, 7 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Sanık Kadir Gölbaşı, çalıştığı Su Ser Marks World Trading LDT. isimli işyerine ait 20 bin TL’yi sirkat etmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen kararı Yargıç Kâtip açıkladı. Kâtip huzurda bulunan sanık Kadir Gölbaşı’nın Müstahdem Tarafından Sirkat suçundan yargılandığını ve bu tür suçların işyeri ve çalışan arasındaki güveni sarstığını belirtti.

Kâtip, sanığın aleyhine getirilen davalardan heyet olarak 7 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı

