2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Lefkoşa’da “yüksek ateş” şikayetiyle ailesi tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne getirilen 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, 4 Şubat tarihinde saat 1.00 sıralarında hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Kadir Erkin Dağlar yoğun bakım servisinde 4 gündür tedavi görüyordu.
Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınırken, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.
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