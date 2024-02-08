banner913
banner932
Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme
Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme
63 0
Mali Polis, Arıklı’nın servetini araştıracak
Mali Polis, Arıklı’nın servetini araştıracak
24 0
 
Metehan, Haziran’a kadar genişletilecek
Metehan, Haziran’a kadar genişletilecek
30 0
Mezar taşlarında isimleri olmayacak
Mezar taşlarında isimleri olmayacak
24 0
Liverpool ve Real Madrid kan kaybetti
Liverpool ve Real Madrid kan kaybetti
37 0
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
34 0
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
116 0
banner1012
banner985

2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

banner974
2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
banner971
Lefkoşa’da “yüksek ateş” şikayetiyle ailesi tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne getirilen 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, 4 Şubat tarihinde saat 1.00 sıralarında hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Kadir Erkin Dağlar yoğun bakım servisinde 4 gündür tedavi görüyordu.
Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınırken, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.