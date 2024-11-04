Girne’de Kordon Boyu’nda her bir salıncağa iki kişi binen ve kendilerini uyarmaya gelen zabıtalara saldıran 5 kişi polislik oldu. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul “2 şişe içki içen kendini Rambo zannediyor” diye konuştu

Girne’de önceki akşam saatlerinde 5 kişi Kordon Boyu’nda bulunan çocuk parkına gitti salıncaklarda eğlendi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul söz konusu kişilerin kendilerini uyaran zabıtayı darp ettiğini ve polisin olayla ilgili tutuklama yaptığını duyurdu.

“2 şişe içki içen kendini Rambo zannediyor” diyerek tepkisini dile getiren Şenkul “Çok öfkeli ve üzgünüm, memuruma kalkan o eller yasalar önünde bedelini ödeyecek. Bu işin peşini bırakmayacağız, herkes yaptığının bedelini ödeyecek…” ifadelerini kullandı.

Murat Şenkul’un açıklaması şöyle:

“Çocuk parkındaki oyuncaklara bindiğiniz yetmez gibi her bir salıncağa 2 kişi binerek resmen kırmaya çalışacaksınız, sizi uyarmaya gelen zabıtalara da saldıracaksınız.

2 şişe içki içen kendini Rambo zannediyor.

Girne Polis Müdürlüğümüz bu sahte kabadayıları buldu ve şuan polis merkezine alındılar.

Bu şehrin polisleri ve zabıtaları vardır, herkes kurallara uymayı öğrenecek.

Çok öfkeli ve üzgünüm, memuruma kalkan o eller yasalar önünde bedelini ödeyecek.

Bu işin peşini bırakmayacağız, herkes yaptığının bedelini ödeyecek…”