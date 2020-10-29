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2 ölümlü kazaya 5 yıl hapis

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Tatlısu-Geçitkale anayolunda 15 Haziran’da meydana gelen ve 2 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklu yargılanan araç sürücüsü Harun Reşit Çetin, 5 yıl hapse mahkum edildi

2 ölümlü kazaya 5 yıl hapis
Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, Tatlısu-Geçitkale Anayolu üzerinde 15 Haziran 2020 tarihinde Kemal Aydın ve Ayla Yılmaz’ın ölümüyle 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası ile ilgili tutuklu yargılanan Harun Reşit Çetin hakkındaki kararı açıkladı.
Sanık hakkındaki davanın kararını Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu okudu.
Aleyhindeki davalardan suçlu bulunan sanık Çetin, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti’nin oy birliği ile aldığı kararla 5 yıl hapse mahkum edildi.
KAZA NASIL OLMUŞTU?
Sanık Harun Reşit Çetin 15 Haziran 2020 tarihinde Tatlısu-Geçitkale Anayolu üzerinde yönetimindeki GM 666 plakalı aracı ile Tatlısu’dan Geçitkale’ye doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu gidişine göre mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelen olan Şaban Ateş’in kullanımındaki JD 773 plakalı araçla çarpışmıştı.
Kazada JD 773 plakalı araçta ön koltukta yolcu olarak bulunan Kemal Aydın’ın olay yerinde yaşamını yitirirken, yine JD 773 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayla Yılmaz’ın ise tedavi gördüğü hastanede 23 Haziran 2020 tarihinde yaşamını yitirmişti.
Kazada sanık Harun Reşit Çetin ile Şaban Ateş’te yaralanırken, 29 Haziran tarihinde sedye ile mahkemeye çıkarılan sanık, ülkede izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilmesi nedeni ile o tarihten beri cezaevinde yargılanmayı bekliyordu.
 
 
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