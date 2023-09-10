banner913
banner932
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
14 0
Yılmazköy-Serhatköy arasında zincirleme kaza…1'i ağır 3 yaralı
Yılmazköy-Serhatköy arasında zincirleme kaza…1'i ağır 3 yaralı
98 0
 
“Gündemde kurultay yok”
“Gündemde kurultay yok”
16 0
Açlık sınırı bir ayda 1659 TL birden arttı
Açlık sınırı bir ayda 1659 TL birden arttı
14 0
“Türk propagandasının ekmeğine yağ sürüyoruz”
“Türk propagandasının ekmeğine yağ sürüyoruz”
30 0
Gülseren’de yemin töreni heyecanı
Gülseren’de yemin töreni heyecanı
38 0
Kıb-Tek’ten borcu olanlara kesinti uyarısı
Kıb-Tek’ten borcu olanlara kesinti uyarısı
58 0
banner964

2 iş kazası 2 yaralı

banner476

banner825
2 iş kazası 2 yaralı
banner971
Mutluyaka ve Güzelyurt’ta dün meydana gelen iş kazalarında iki kişi yaralandı. 19 yaşındaki Saif Ali’nin ayağının kırıldığı, 36 yaşındaki Tuncay Karail’in de boynundan yara aldığı açıklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 10.30 sıralarında, Mutluyaka’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan Saif Ali (E-19), dikkatsizliği sonucu kullandığı forkliftin devirmesiyle yaralandı. Ali, sağ ayağında kırık teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi cerrahi servisinde müşahede altına alındı.
Öte yandan dün gece 23.30 sıralarında Güzelyurt’ta da iş kazası meydana geldi.
Tuncay Karail (E-36) bir üniversitede alçıpan montajı yaptığı sırada yaralandı. Spiral makinesindeki kesme ucun kırıldığı ve Karail’i boynundan yaraladığı açıklandı. Karail’in tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.