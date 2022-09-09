19 yaşındaki taksici yoğun bakımda

Gönyeli’de Nijerya uyruklu alkollü sürücü, yol içerisinde müşterileriyle tartışan 19 yaşındaki taksi şoförü Ozan Polat’a çarptı. 40 metre savrulup yol içerisine düşerek ağır yaralanan Polat yoğun bakıma alındı

Gönyeli’de, alkollü sürücü, yol içerisinde müşterileriyle tartışan taksi şoförüne çarptı, 19 yaşındaki taksi şoförü ağır yaralı olarak yoğun bakıma alındı.Olay, dün sabaha yakın saat 03.30 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, 24 yaşındaki Nijerya uyruklu Afeez John Oyofo’nun 93 miligram alkollü bir şekilde ZMY 147 plakalı araçla, süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyretmesi sonucu meydana geldi.Oyofo’nun kullandığı aracın içinde içki şişeleri bulunduAlkollü sürücü, Kolan Hastanesi önlerine geldiğinde, yol içerisinde müşterileri ile tartışmakta olan ve yaya olarak bulunan taksi şoförü 19 yaşındaki Ozan Polat’a çarptı.Kazada 40 metre savrularak yol içerisine düşen ve ağır şekilde yaralanan Ozan Polat, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.Polis, sürücüye alkol testi yaptıPolat’ın kafatası kırığı ve beyin kanaması olduğu öğrenildi.Kazadan sonra aracıyla olay yerinden kaçan ZMY 147 plakalı araç sürücüsü Afeez John Oyofo kazadan bir buçuk saat sonra polis tarafından yakalandı.Kazanın hemen ardından olay yerinde incelemede bulunan Lefkoşa trafik şube amiri Mehmet Özatılgan, sürücünün alkollü olduğunu açıkladı.Nijeryalı sürücünün kullandığı araçOzan Polat’ın kullandığı taksi