banner762
banner815
Hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerek
Hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerek
7 0
“Yakın Doğu Ailesi, KKTC’yi ileriye taşıyor”
“Yakın Doğu Ailesi, KKTC’yi ileriye taşıyor”
13 0
 
Hedefleri şampiyonluk
Hedefleri şampiyonluk
18 0
Tüketici tam enayi yerine konuluyor
Tüketici tam enayi yerine konuluyor
45 0
Mustafa Ceceli Girne'yi salladı
Mustafa Ceceli Girne'yi salladı
23 0
Okullar açıldı, trafik işkencesi başladı
Okullar açıldı, trafik işkencesi başladı
25 0
Şengül Törehan Anı Maçı Miracle Değirmenlik’in
Şengül Törehan Anı Maçı Miracle Değirmenlik’in
23 0
banner797

19 yaşındaki taksici yoğun bakımda

banner476

Gönyeli’de Nijerya uyruklu alkollü sürücü, yol içerisinde müşterileriyle tartışan 19 yaşındaki taksi şoförü Ozan Polat’a çarptı. 40 metre savrulup yol içerisine düşerek ağır yaralanan Polat yoğun bakıma alındı

banner825
19 yaşındaki taksici yoğun bakımda

Murat ASLAN
Gönyeli’de, alkollü sürücü, yol içerisinde müşterileriyle tartışan taksi şoförüne çarptı, 19 yaşındaki taksi şoförü ağır yaralı olarak yoğun bakıma alındı.
Olay, dün sabaha yakın saat 03.30 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, 24 yaşındaki Nijerya uyruklu Afeez John Oyofo’nun 93 miligram alkollü bir şekilde ZMY 147 plakalı araçla, süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyretmesi sonucu meydana geldi.

 
 
Oyofo’nun kullandığı aracın içinde içki şişeleri bulundu
 

Alkollü sürücü, Kolan Hastanesi önlerine geldiğinde, yol içerisinde müşterileri ile tartışmakta olan ve yaya olarak bulunan taksi şoförü 19 yaşındaki Ozan Polat’a çarptı. 
Kazada 40 metre savrularak yol içerisine düşen ve ağır şekilde yaralanan Ozan Polat, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

 

Polis, sürücüye alkol testi yaptı

Polat’ın kafatası kırığı ve beyin kanaması olduğu öğrenildi.
Kazadan sonra aracıyla olay yerinden kaçan ZMY 147 plakalı araç sürücüsü Afeez John Oyofo kazadan bir buçuk saat sonra polis tarafından yakalandı.
Kazanın hemen ardından olay yerinde incelemede bulunan Lefkoşa trafik şube amiri Mehmet Özatılgan, sürücünün alkollü olduğunu açıkladı.
 

Nijeryalı sürücünün kullandığı araç




Ozan Polat’ın kullandığı taksi
 

 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.