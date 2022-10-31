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19 yaşındaki kıza cinsel saldırı

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Kalkanlı’da bir kişi, 19 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile tutuklandı

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19 yaşındaki kıza cinsel saldırı

Kalkanlı’da meydana gelen cinsel saldırı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan isminin baş harfleri E.E olan zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Kader Çamlıbelli, zanlı E.E’nin 29 Ekim 2022 tarihinde saat 03.00-06.00 saatleri arasında Kalkanlı/Güzelyurt adresindeki ikametgâhı içerisinde 19 yaşındaki bir kız ile bulunduğu esnada rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile aleyhinde şikâyet yapıldığını söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını, bu bağlamda tahkikatın salimen yürütüle bilmesi maksadı ile zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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