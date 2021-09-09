19 yaşındaki kız kayıp

Güzelyurt’ta sakin, 19 yaşındaki Tülay Bozova’nın dün evinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 13:00 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Tülay Bozova, Güzelyurt’ta kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldı ve halen geri dönmedi.
Bahse konu şahsı arama çalışmaları ve soruşturma sürüyor.
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