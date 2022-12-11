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19 yaşındaki genç perşembeden beridir kayıp

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19 yaşındaki genç perşembeden beridir kayıp
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Lefkoşa’da sakin Deniz Bağiçi’nin (E-19) perşembe günü saat 18.00 sıralarında evinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi.
Polis Basın Subaylığı, Bağiçi'nin arandığını, soruşturmanın sürdürüldüğünü duyurdu.


- Büfeye sahte dolar veren şahıs tutuklandı


Lefkoşa’da faaliyet gösteren büfeye 30 Kasım'da müşteri olarak girerek sahte ABD doları veren Z.W.M.A.(E-25) polis tarafından tespit edilerek, tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, zanlı yaptığı alışverişe karşılık tasarrufunda bulundurduğu HB13570194AB2 seri numaralı 1 adet 100 ABD Doları sahte banknotu tedavüle sürdü.
Polis soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.


- Sınır kapısından geçmeye çalışan şahsın aracında sopa tespit edildi


Bostancı Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan C.I., (E-38) aracında yapılan aramada 3 tane sopa bulunması nedeniyle tutuklandı. 
Polis basın bültenine göre, dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda C.I'nın aracında bulunan tecavüz-i aletler emare olarak alındı, soruşturma devam ediyor.


- Beyarmudu’nda yangın
Beyarmudu'nda, Mehmet Vaiz’e ait evde dün saat 23.40'ta yangın çıktı. Yangından etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.
Yangın yatak odasındaki elektrikli sobanın önüne yastığın düşmesi ve alev alması nedeniyle başladı.
Çevre sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda, evde bulunan kişiler dumandan etkilenirken, yatak odasındaki muhtelif eşyalar yanarak zarar gördü.

Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.
 
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