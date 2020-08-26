19 Suriyeli kaçak yollardan ülkeye girerken yakalandı

Tekneyle geldikleri Girne bölgesi kıyılarından kanunsuz olarak ülkeye giren aralarında çocukların da bulunduğu 19 Suriyeli, Lapta Gençlik Kampı’na yerleştirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sadrazamköy-Karşıyaka arasındaki bir bölgede, dün sabah henüz tespit edilemeyen bir tekneyle KKTC'ye kanunsuz olarak giriş yapan Suriye uyruklu 10'u çocuk, 5'i erkek, 4'ü kadın 19 Suriyeli saptandı.

Suriyeli şahısların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan PCR testlerinin ardından Lapta Gençlik Kampına yerleştirilmeleri sağlandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.