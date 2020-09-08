17 yaşındaki kızın çıplak videosunu yaydılar

Mağusa’da evinin yatak odasında 17 yaşındaki kızın çıplak haldeki videosunu çekerek başkalarına gönderen Ramazan Karakuş ile Nejla Karabulut tutuklandı





Mağusa’da kendi evinin yatak odasında eşinin yanında olan 17 yaşındaki kızın çıplak videosunu çekip Nejla Karabulut’a göndererek “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunu işlediği tespit edilen Ramazan Karakuş, şikayet üzerine tutuklandı.

İlerleyen soruşturmada söz konusu videoyu başkalarına gönderdiği tespit edilen Nejla Karabulut’da tutuklanırken, zanlılar dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlaması ile haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mustafa Çebi mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Ramazan Karakuş ve Nejla Karabulut’un “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan methalder olduğunu açıkladı.

2019 yılı Ağustos ayı içerisinde Mağusa’da Ramazan Karakuş’ ait ikametgahın yatak odası içerisinde zanlı Karakuş’un tasarrufunda bulundurduğu cep telefonu ile oda içerisinde eşi ve eşinin yanındaki 17 yaşındaki kızın uygunsuz vaziyetteki hallerinin videosunu çekerek ardından Nejla Karabulut’a göndermek sureti ile küçük kızın özel hayatının gizliliğini ihlal suçlarını işlediğini açıkladı. Akabinde zanlı Nejla Karabulut’un da bu videoyu zanlı Ramazan Karakuş’un kardeşine göndermek sureti ile aynı suçu işlediğini belirten Çebi, olayın polise 6 Eylül 2020 tarihinde rapor edildiğini ve zanlı Karakuş’un derdest emri gereği tutuklandığını, zanlı Karabulut’un ise mesele ile bağlantılı olarak arandığı sırada alkollü olarak trafikte tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten Çebi, cep telefonlarının incelemeye gönderileceğini, kaydetti.

Soruşturmanın ilerleyen safhalarında suçun nevinin değişebileceğine dikkat çeken Çebi, başka kişilerin de bağlantısının tespit edilebileceğini kaydederek zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.



