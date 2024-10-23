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17 yaşındaki genç bisiklet çaldı

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Lefkoşa’da bir apartmanının merdiven boşluğunda bulunan 12 yaşındaki bir çocuğa ait bisikleti çalan 17 yaşındaki genç yakalandı

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17 yaşındaki genç bisiklet çaldı
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Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesiyle ilgili tutuklanan 17 yaşındaki isminin baş harfleri M.N.A. teminat talebiyle dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 12 Ekin 2024 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerindeki bir  apartmanının merdiven boşluğunda muhafaza edilen, Lefkoşa’da sakin 12 yaşındaki erkek çocuğa  ait siyah kırmızı renkli 5.000TL değerindeki bisikletin zanlı tarafından sirkat edildiğini söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını,  zanlının 19 Ekim’de Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 20 Ekim’de mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını, bisikletin zanlının tasarrufunda bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve  haftada 1  gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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