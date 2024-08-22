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17 yaşında uyuşturucu batağında

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Lefkoşa Surlariçi'nde 17 yaşındaki bir gencin üzerine yapılan aramada, iç çamaşırında 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan zanlı, ifadesinde uyuşturucu maddeyi 18 yaşındaki Emirhan Kartal'dan aldığını söyledi

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17 yaşında uyuşturucu batağında
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Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçlarından tutuklanan 18 yaşındaki Emirhan Kartal ile 17 yaşındaki MF.S. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 17 Ağustos 2024 tarihinde saat 15.00 sıralarında Mücahitler Parkında tespit edilen zanlı M.F.S.’nin CÖŞ ekiplerini görünce kaçmaya başladığını, kısa sürede yakalandığını, üzerine yapılan aramada iç çamaşırında 30 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Surlariçi bölgesinde zanlı Kartal’dan aldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı Kartal’ın da tutuklandığını söyledi. Polis, her iki zanlının evinde arama yapıldığını, içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen öğütücü bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, uyuşturucu maddenin analize, sarılı olduğu paketin parmak izi incelemesine gönderildiğini, sonuçların beklendiğini, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nuray Necdet zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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