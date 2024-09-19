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17 yaşında üç sabıkası var

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Dükkan açma suçundan 3 sabıkası bulunan 17 yaşındaki genç, 4'üncü dükkan açarak hırsızlık yapma davasında 2 yıl hapse mahkum edildi

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17 yaşında üç sabıkası var
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Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sülkem Simit Evi’nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yargılanan 17 yaşındaki B.D. hakkındaki davada karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi.

Yargıç, sanığın 8 Ocak 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Sülkem Simit Evine pencereden girdiğini söyledi. Yargıç, sanığın içeriye girdikten sonra yazar kasada bulunan 12 bin TL’yi, 5 bin TL değerindeki kamera kayıt cihazını 2 bin TL zarara uğratarak çaldığını açıkladı.

Sanığın dükkan açma, sirkat ve mülke tecavüz suçlarından yargılandığını kaydeden yargıç, aleyhindeki davalardan suçlu bulunup mahkum edildiğini açıkladı. Yargıç,  mahkemeye yansıyan vakalara bakıldığında 7 yıl hapis öngören dükkan açma suçunun yaygınlaştığının görüldüğünü söyledi.

Yargıç, sanığın 17 yaşında olduğuna vurgu yaparak, dükkan açma suçlarından 3 sabıkası bulunduğunu belirtti. Yargıç, ayrıca sanığın müştekiyi tazmin etmediğini de belirterek, bu iki hususun ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Yargıç, sanığın 17 yaşında genç bir kimse olmasını, 8 aydır davasını tutuklu beklemesini ise lehine değerlendirdiklerini ifade etti. Yargıç, 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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