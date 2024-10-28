162 araç trafikten men edildi

Polis ülke genelinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi

Polis Genel Müdürlüğü, 26-27 Ekim tarihleri, 22.00 - 02.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildiğini bildirdi.

Lefkoşa’da mekân kapatma saatine uymadığı tespit edilen 4 işyeri işletmecisi, izni olmadan müzik yayını yapan 1 işyeri işletmecisi ve müzik yayın izni kurallarına uymadığı tespit edilen 1 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Kumarhaneye girmesi yasak 11 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kontrol edilen 2 bin 83 araç sürücüsünden, 483'ü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 59 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da kumarhaneye girmesi yasak toplam 11 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 815 araç sürücüsü kontrol edildi. Polis, toplam 393 kişiyi rapor ederek, aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 19 araç trafikten men edildi. Denetimler sonucu 2 sürücü de tutuklandı.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında, ülkede ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Kumarhaneye girmesi yasak 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam bin 684 araç sürücüsü kontrol edildi, 264 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 29 araç ise trafikten men edildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam 690 araç sürücüsü kontrol edildi, 99'u çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, kullanımlarındaki araçlarda ve sürücülerin üzerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü ve cam pipo tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda Beyzbol sopası bulundurup taşıdığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kumarhaneye girmesi yasak 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam bin 735 araç sürücüsü kontrol edilirken, 340 araç sürücüsü ceza aldı, 55 araç ise trafikten men edildi.