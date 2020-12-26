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16 yaşındaki kız kayıp

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16 yaşındaki kız kayıp
Gazimağusa’da dün saat 11.30’da evinden ayrılan Elanur Gültekin isimli 16 yaşındaki kızın kayıp olduğu bildirildi.
Polis, Elanur Gültekin’in arandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
 
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