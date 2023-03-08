16 yaşındaki çocuk, kamyoneti çalıştırdı, park halindeki araçlara çarptı

Gazimağusa’da dün İsmet İnönü Bulvarı'nda Letife Nehir Elhabta (K-16), Deniz Dindar (E-27) tarafından kontak anahtarı üzerinde olduğu halde gerekli emniyet tedbirini almadan park halinde bırakılan KH 177 plakalı kamyonet aracı çalıştırıp dikkatsizce hareket ettirmesi sonucu, o esnada önünde ve cadde üzerinde park halinde bulunan RR 441 ile GV 959 plakalı araçlara çaptı. Ardından, yoluna devam edip 15 Ağustos Bulvarına girdi ve yolun solunda park halinde bulunan GA 814 ve KK 401 plakalı araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle KK 401 plakalı araç, park halinde bulunan JF 357 plakalı salon aracın arka kısmına, JF 357 plakalı araç ise çarpmanın etkisiyle yine park halinde bulunan RB 527 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. KH 177 plakalı kamyonet sürücüsü Letife Nehir Elhabta tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre ehliyet alma yaşının 18 olduğu ülkede ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma suçu işleyen 16 yaşındaki bu kişilere bir asgari ücret para cezası yanında sürüş ehliyeti başvurusunun bir yıl gecikmeli alınması cezaları da verilecek.

