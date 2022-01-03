16 yaşında silaha sarıldılar!

Tuzla’da kız meselesinden husumetli oldukları Hüseyin Turan’a ait eve av tüfeği ile ateş eden ardından 50’nin üzerinde havaya ateş açan yaşları 20 ile 16 arasında değişen 9 genç tutuklandı



Tuzla köyünde 31 Aralık 2022 tarihinde, Hüseyin Turan’a ait ikametgaha ateş açıp hasara uğratmak ve yine meskun mahalde birçok kez havaya ateş açmakla suçlanan Halit Besimoğlu, Sabri Çiftçioğlu, Dündar Minalay, Şefik Gülevi, Mehmet Teoman, Besim Besimoğlu, 16 yaşındaki M.G, irfan Özbaysal ve yine 16 yaşındaki Y.D tutuklandı.

Yaşları 20 ile 16 arasında değişen 9 genç dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Salih Fidan Ersan mahkemede verdiği şahadetinde, 9 zanlının 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 tarihlerinde 16:30 ve 01:00 saatleri arasında, Tuzla’da Cancuri Sokak’ta tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları, zanlı Dündar Minalay’a ait 1 adet av tüfeği ve Sabri Çiftçioğlu’na ait 1 adet av tüfeğini kullanıp kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları çeşitli markalardaki av tüfekleri fişekleri ile havaya ateş edip, hep birlikte Tuzla Spor Kulübü’nün yapım aşamasında olan sahasına doğru yürüyerek kız meselesinden husumetli oldukları Hüseyin Turan’a ait ikametgaha da 71 metre mesafeden 2 el ateş ederek, konu ikametgahın kuzeye bakan yatak odasının 2 adet penceresini, ikametgahın duvarları ile ikametgah içerisindeki televizyonu kasti hasara uğrattıklarını açıkladı.

1 Ocak 2022 tarihinde alınan şikayet üzerine zanlı Halit Besimoğlu, Sabri Çitçioğlu, Dündar Minalay, Şefik Gülevi, Mehmet Teoman ve Besim Besimoğlu’nun tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıklarını aktaran Ersan, aynı gün zanlı Halit Besimoğlu’nun 2, zanlı Mehmet Teomanın’ın ise 1 gönüllü ifade verdiklerini aktardı.

Aynı gün Tuzla Spor Kulübü’nün yapım aşamasındaki saha içerisinde çeşitli markalarda boş av tüfeği fişekleri ve parçalarının tespit edildiğini belirten Ersan, müştekiye ait ikametgahta da saçmaların, fişek tapalarının bulunarak emare alındığını açıkladı.

Zanlı Dündar Minalay’a ait ikametgahta yapılan aramada 1 adet av tüfeği, zanlı Sabri Çiftçioğlu’na ait ikametgahta yapılan aramada da 2 adet av tüfeğinin bulunup emare alındığını açıklayan Ersan, 2 Ocak 2022 tarihinde de 16 yaşındaki M.G, İrfan Özbaysal ve yine 16 yaşındaki Y.D’nin tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru Salih Fidan Ersan, olay yerinden 50’ye yakın boş av tüfeği fişeği toplandığını bu nedenle meskun mahalde 50’nin üzerinde havaya ateş açıldığının düşünüldüğünü açıkladı.

Mahkeme, zanlıların aleyhlerindeki suçu işlediklerine dair huzurunda ilk nazarda makul şüphe olduğu kanaatinde olduğunu belirtirken, suçun aydınlatılmasındaki kamu menfaatinin göz önünde tutulduğu zaman talep edilen sürenin uygun ve adil olduğunu ifade ederek zanlıların soruşturma amaçlı 3’er gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

