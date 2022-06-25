15 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girip video çekti

Beş yıl önce 15 yaşındaki kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye giren ve bu ilişkiyi anlaşarak videoya kaydeden zanlı, video görüntülerinin 6 yıl sonra sahte bir hesap sahibi tarafından kıza gönderilmesi üzerine tutuklandı

Eylül 2015 ile Haziran 2016 yılları arasında 19 yaşında olduğu dönemde 15 yaşındaki kız arkadaşını ikametgahına götürüp kendi rızası ile onunla birçok kez cinsel ilişkiye giren ve bu ilişkiyi anlaşarak videoya kaydeden isminin baş harfleri S.Ö, bu video görüntülerinin 6 yıl sonra sahte bir hesap sahibi tarafından sosyal medya üzerinden müştekiye gönderilmesi ve devamında “olup bitenleri biliyorum” diye mesaj atması üzerine olay polise intikal etti.

Adı edilen kişitutuklandı. Zanlı dün “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, Alıkoyma, vahim zarar, çocuğun cinsel istismarı ve kadına şiddet “suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Dünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Kıvanç Özoğlu, 2015 yılı Eylül ayı ile 2016 yılı Haziran ayı içerisinde, zanlının o dönemde 15 yaşında olan kız arkadaşını ikametgahına götürüp rızası ile onunla birçok kez cinsel ilişkiye girdiğini ve 2016 yılı Mart ayı içerisinde yine müştekinin rızasıyla ilişkilerini kendi cep telefonuyla videoya çektiğini söyledi .

17.10.2021 tarihinde müştekinin kendi adına olan Instagram hesabına önceden zanlı ile birlikte yaşadıkları ilişki anında çektikleri videonun bilmediği bir hesaptan kendisine gönderildiğini söyleyen tanık, 19.04.22 tarihinde yine müştekinin sosyal medya hesabına başka bir sahte hesaptan “ne yaptıklarını bilirim” diye bir başka mesaj geldiğini belirtti.

İlerleyen günlerde bu gibi mesajların devamının geleceğini düşünen müştekinin 23.06.22 tarihinde polise gelerek şikayetçi olduğunu, ayni gün internet sitesinden yapılan incelemede bahse konu videonun 07.04.2016 tarihinde internete konduğunu ve o tarihte zanlının 19, müştekinin de 15 yaşında olduğunun belirlendiğini söyleyen tanık ayni gün zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının, belirtilen tarihler arasında müştekiyle rızası ile cinsel ilişkiye girdiğini ve yine rızası ile ilişkilerini videoya çektiğini kabul ettiğini ve bu yönde gönüllü bir ifade verdiğini söyleyen tanık, videonun internette yayınlanması ile ilgili haberi olmadığı beyanında bulunarak bu iddiayı reddettiğini belirtti. Mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkânı bulunmayan KKTC vatandaşı zanlının yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının yargılanmada hazır bulunmasın ı temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 15 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 100 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

