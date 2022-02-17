15 yaşındaki kıza tecavüz

Paşaköy - Aslanköy arasındaki boş bir arazi içerisinde 15 yaşındaki kız arkadaşına tecavüz eden kişi tutuklandı



15 yaşındaki kız arkadaşına tecavüz eden isminin baş harfleri H.İ.K, şikâyet üzerine tutuklandı.

Mahkemede olayı aktaran polis, zanlının 1 Kasım 20221 tarihinde saat 22.00 raddelerinde, 15 yaşındaki kız arkadaşını kullanımındaki motosiklete alıp Paşaköy - Aslanköy arasındaki boş bir arazi içerisine götürüp tecavüz ettiğini ve müşteki kızın kızlık zarının yırtılması ile vahim zarara uğradığını söyledi.

Polis, şikâyet üzerine zanlının 15 Şubat’ta tutuklandığını kaydetti.

Zanlı dün “küçük çocuğa cinsel tecavüz, alıkoyma, vahim zarar, 16 yaşından küçük çocuğun istismarı ve kadına şiddet” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Polis müştekinin önce boş bir arazide ardında da devam eden günlerde 2 kez evde tecavüze uğradığını ve doktor kontrolüyle kanıtlandığını açıkladı

Müştekinin şikayetçi olduğu başka bir meselenin soruşturması esnasında bu olayın ortaya çıktığını belirten tanık, mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler yanında, olay yerinin incelenip fotoğraflanacağına değindikten sonra zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

