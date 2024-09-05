15 yaşındaki kız kayıp...

Haspolat’ta sakin Zeynep Demir’in (K-15) dün evinden ayrılıp halen geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi.
Polis Basın Bülteni’nde Demir’in aranmasına devam edildiği belirtildi.
Soruşturma devam ediyor.
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