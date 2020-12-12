15 yaşındaki Dilay hayat mücadelesi veriyor

Mağusa’da kullanımındaki otobüs ile yaya geçidinden geçen 15 yaşındaki Dilay Gamalı’ya çarparak ağır yaralanmasına sebep olan Ferdi Özoğul tutuklandı. 15 yaşındaki genç kızın hayati tehlikesi devam ediyor





Mağusa’da önceki sabah kullanımındaki otobüs ile okul önünde yaya geçidinden geçen 15 yaşındaki Dilay Gamalı’ya çarparak ağır yaralanmasına neden olan Ferdi Özoğul tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

“Dikkatsiz sürüş”, “Tehlikeli sürüş”, “50 kilometreyi aşkın süratle araç kullanma” ve “Yaya geçidinde yayalara öncelik hakkı vermeme” suçlamaları ile hakkında soruşturma yürütülen zanlı Özoğul aleyhinde 1 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 15 yaşındaki Gamalı’nın kafatası kırığı, beyin kanaması teşhisi ile Nöroloji Servisi’nde tedavi gördüğü ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



OKUL ÖNÜNDE ÇARPTI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Salih Demirci mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Ferdi Özoğul’un 9 Aralık 2020 tarihinde saat 07:35 sıralarında Polat Paşa Bulvarı üzerinde, yönetimindeki TJC 190 plakalı otobüs ile 50 kilometreyi aşkın bir süratle güney istikametinden kuzey istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği esnada Namık Kemal Lisesi önlerinde bulunan yaya geçidine geldiğinde gidiş istikametine göre yaya geçidinden soldan sağa yaya olarak geçmekte olan 15 yaşında Dilay Gamalı’ya aracı ile çarparak durduğunu açıkladı.

Kaza sonucu yaralanan Dilay Gamalı’nın hastaneye kaldırıldığını belirten Demirci, yapılan muayene sonucunda kafatasında çatlak ve beyin kanaması tespit edildiğini ve Nöroloji Servisinde tedavi altına alındığını açıkladı.

Doktordan yapılan soruşturmada Gamalı’nın şuurunun gidip geldiği ve hayati tehlikesinin devam ettiğinin öğrenildiğini belirten Demirci, yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

