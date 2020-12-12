banner583
banner572
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
19 0
Fenerbahçeliler Derneği teşekkür gecesi düzenledi
Fenerbahçeliler Derneği teşekkür gecesi düzenledi
18 0
 
Yeni kabine için ne dediler?
Yeni kabine için ne dediler?
93 0
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
51 0
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
67 0
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
22 0
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
97 0
banner529
banner570

15 yaşındaki Dilay hayat mücadelesi veriyor

banner476

Mağusa’da kullanımındaki otobüs ile yaya geçidinden geçen 15 yaşındaki Dilay Gamalı’ya çarparak ağır yaralanmasına sebep olan Ferdi Özoğul tutuklandı. 15 yaşındaki genç kızın hayati tehlikesi devam ediyor

banner577
15 yaşındaki Dilay hayat mücadelesi veriyor

 
Mağusa’da önceki sabah kullanımındaki otobüs ile okul önünde yaya geçidinden geçen 15 yaşındaki Dilay Gamalı’ya çarparak ağır yaralanmasına neden olan Ferdi Özoğul tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
“Dikkatsiz sürüş”, “Tehlikeli sürüş”, “50 kilometreyi aşkın süratle araç kullanma” ve “Yaya geçidinde yayalara öncelik hakkı vermeme” suçlamaları ile hakkında soruşturma yürütülen zanlı Özoğul aleyhinde 1 gün tutukluluk süresi temin edildi.
Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 15 yaşındaki Gamalı’nın kafatası kırığı, beyin kanaması teşhisi ile Nöroloji Servisi’nde tedavi gördüğü ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

OKUL ÖNÜNDE ÇARPTI
Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Salih Demirci mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Ferdi Özoğul’un 9 Aralık 2020 tarihinde saat 07:35 sıralarında Polat Paşa Bulvarı üzerinde, yönetimindeki TJC 190 plakalı otobüs ile 50 kilometreyi aşkın bir süratle güney istikametinden kuzey istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği esnada Namık Kemal Lisesi önlerinde bulunan yaya geçidine geldiğinde gidiş istikametine göre yaya geçidinden soldan sağa yaya olarak geçmekte olan 15 yaşında Dilay Gamalı’ya aracı ile çarparak durduğunu açıkladı.
Kaza sonucu yaralanan Dilay Gamalı’nın hastaneye kaldırıldığını belirten Demirci, yapılan muayene sonucunda kafatasında çatlak ve beyin kanaması tespit edildiğini ve Nöroloji Servisinde tedavi altına alındığını açıkladı.
Doktordan yapılan soruşturmada Gamalı’nın şuurunun gidip geldiği ve hayati tehlikesinin devam ettiğinin öğrenildiğini belirten Demirci, yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.