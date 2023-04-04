banner913
banner932
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
6 0
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
28 0
 
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
48 0
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
24 0
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
14 0
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
35 0
Yılın ilk Rallisine 19 Kayıt
Yılın ilk Rallisine 19 Kayıt
23 0
banner915

15 yaşındaki çocuk yangın çıkardı

banner476

Lefkoşa’daki Alu Denizalp alüminyum fabrikasında meydana gelen yangının, 15 yaşındaki çocuğun alüminyum koruyucu naylonların üzerine sönmemiş izmarit atmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. İşyerinde bir milyon TL’lik maddi zarar yaşandı

banner825
15 yaşındaki çocuk yangın çıkardı
banner931
Lefkoşa’daki Organize Sanayi Bölgesi’nde çıkan yangınla ilgili tutuklanan 15 yaşındaki Y.I.  mahkemeye çıkarıldı; polis yangının zanlı tarafından atılan sigara izmaritinden çıktığını belirterek, 1 milyon TL’lik maddi zarara neden olduğunu söyledi.
Mahkemede olayı aktaran polis memuru, 15 yaşındaki zanlı Y.I.’nın “İnsan Hayatını Tehlikeye Koyacak veya Herhangi Bir Kişiye Zarar Verebilecek Derecede İhtiyatsızlık veya İhmalkarlıkta Bulunmak” suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.
Polis,  1 Nisan tarihinde saat 12.30 sıralarında, Lefkoşa'da Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Alu Denizalp isimli alüminyum fabrikasında Lefkoşa'da, 15 yaşındaki zanlının alüminyum koruyucu naylonların üzerine sönmemiş izmarit attığını ve çıkan yangında iş yeri içerisindeki pencere lastik fitilleri, poliüretan köpükler, silikonlar ile çatı kısmının yandığını belirtti.
Polis,  olayla ilgili yaklaşık 1 milyon TL maddi hasar oluştuğunu belirtti.
Polis, zanlının itiraf nitelikli bir gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın, zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ve 15 yaşındaki TC vatandaşı zanlının annesi ile yaşadığını belirtti.
Polis, bu bağlamda zanlının davaları görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması,  5 bin TL nakdi teminat yatırması ve  KKTC vatandaşı 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.