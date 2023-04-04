15 yaşındaki çocuk yangın çıkardı

Lefkoşa’daki Alu Denizalp alüminyum fabrikasında meydana gelen yangının, 15 yaşındaki çocuğun alüminyum koruyucu naylonların üzerine sönmemiş izmarit atmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. İşyerinde bir milyon TL’lik maddi zarar yaşandı

Lefkoşa’daki Organize Sanayi Bölgesi’nde çıkan yangınla ilgili tutuklanan 15 yaşındaki Y.I. mahkemeye çıkarıldı; polis yangının zanlı tarafından atılan sigara izmaritinden çıktığını belirterek, 1 milyon TL’lik maddi zarara neden olduğunu söyledi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, 15 yaşındaki zanlı Y.I.’nın “İnsan Hayatını Tehlikeye Koyacak veya Herhangi Bir Kişiye Zarar Verebilecek Derecede İhtiyatsızlık veya İhmalkarlıkta Bulunmak” suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Polis, 1 Nisan tarihinde saat 12.30 sıralarında, Lefkoşa'da Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Alu Denizalp isimli alüminyum fabrikasında Lefkoşa'da, 15 yaşındaki zanlının alüminyum koruyucu naylonların üzerine sönmemiş izmarit attığını ve çıkan yangında iş yeri içerisindeki pencere lastik fitilleri, poliüretan köpükler, silikonlar ile çatı kısmının yandığını belirtti.

Polis, olayla ilgili yaklaşık 1 milyon TL maddi hasar oluştuğunu belirtti.

Polis, zanlının itiraf nitelikli bir gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın, zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ve 15 yaşındaki TC vatandaşı zanlının annesi ile yaşadığını belirtti.

Polis, bu bağlamda zanlının davaları görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

