15 yaşındaki çocuk hırsızlıktan yakalandı

Lefkoşa’da Surlariçi’nde 15 yaşındaki bir çocuk, sabaha karşı cep telefonu mağazasının vitrin camını kırarak içeri girdi ve toplam değerleri 90 bin TL olan 7 adet cep telefonu ve kasadaki 200 TL nakit parayı çaldı



Mahkemede yeminli şahadet veren

Polis, zanlı B.D’nin 26.01.2023 tarihinde lefkoşada meydana gelen “Dükkan Açma, Sirkat, Kasti Hasar" meselesinden methalder olduğunu belirtti.

Polis, 26.01.2023 tarihinde 01.00-02.00 saatleri arasında Surlariçi-

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 4 gün ispatı vücutta bulunması, bin 500 bin TL nakit teminat yatırması ve anne ile babasının 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Lefkoşa’da meydana gelen “Dükkan Açma, Sirkat, Kasti Hasar" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan 15 yaşındaki zanlı isminin baş harfleri B.D mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Şefik Karabardak, olguları aktardı.Polis, zanlı B.D’nin 26.01.2023 tarihinde lefkoşada meydana gelen “Dükkan Açma, Sirkat, Kasti Hasar" meselesinden methalder olduğunu belirtti.Polis, 26.01.2023 tarihinde 01.00-02.00 saatleri arasında Surlariçi- Lefkoşa ' da aynı yerde sakinler 15 yaşındaki isminin baş harfleri B.D.’nin Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Gönyeli' de sakin Tolga Tekin’in yaptığı Tekin İletişim isimli telefon satış mağazasının ön kısmındaki batıya bakan camını kasten ve kanunsuz olarak sert bir cisimle kırıp, içeriye giriş yaptıktan sonra, raf üzerinde satışta bulunan toplam değerleri 90.000 TL olan 6 adet Iphone ve 1 adet Samsung marka cep telefonlarını ve kasa içerisinde muhafaza edilen 200 TL nakit parayı sirkat ederek konu iş yerinden çıkış yaptığını anlattı.Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 4 gün ispatı vücutta bulunması, bin 500 bin TL nakit teminat yatırması ve anne ile babasının 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.