15 gündür kayıp

Türkiye’de yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle 15 gün önce uçakla ülkemize gelen Filit Keleş’ten haber alınamıyor.Van’ın Gürpınar ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Filit Keleş Eylül ayı sonunda nişanlısıyla yaşadığı sorun sonrasında nişan atması nedeniyle bunalıma girmesi neticesinde 2 Ekim 2022 tarihinde uçakla KKTC’ye gelmesi sonrasında ailesinin tüm aramalarına karşın hiçbir haber alınamıyor.Filit Keleş’in abisi olan Nedim Keleş, yaklaşık 1 hafta önce KKTC’ye geldiğini ve burada yaptığı araştırma, soruşturmalara rağmen kardeşinden haber alamadığını ifade etti.Nedim Keleş, polisten yaptığı soruşturmada kardeşinin 2 Ekim günü ülkeye giriş yaptığını ve ona 1 aylık turist izni verildiğini belirterek “15 günden fazla bir süredir kardeşimden haber alamıyoruz. Onu görenlerin bana ulaşmasını talep ediyorum.” diye konuştu.Kendisinin Çarşamba günü geri dönüş yapacağını söyleyen Nedim Keleş kardeşi Filit Keleş’e seslenerek “Eğer bu haberi okuyorsan. Mutlaka bize ulaş. Seni bekliyorum. Ben Lefkoşa’da Girne Kapısı bölgesinde Başkent Pansiyon’da kalıyorum” dedi.Nedim Keleş’e yardımcı olmak isteyenler: 0533 8343504 veya 0544 799 1102 telefonlardan kendisine ulaşabilirler.