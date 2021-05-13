banner583
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
48 0
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
223 0
 
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
24 0
Acil A+ kan aranıyor
Acil A+ kan aranıyor
90 0
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
41 0
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
10 0
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
20 0
banner661
banner570

15 dönüm biçilmemiş arpa kül oldu

banner476

15 dönüm biçilmemiş arpa kül oldu
Kanlıköy'de Mustafa Çavuşoğlu’na ait arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu 15 dönüm biçilmemiş arpa yandı. 
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.