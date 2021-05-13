15 dönüm biçilmemiş arpa kül oldu

Kanlıköy'de Mustafa Çavuşoğlu’na ait arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu 15 dönüm biçilmemiş arpa yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.