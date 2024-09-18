146 bin Euro karşılığında öğrenci getirtildi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi soruşturmasında mahkemede konuşan tanıklar, aynı öğrenci için birden fazla komisyon ödendiğini, bir firmaya 146 bin 96 Euro’luk öğrenci komisyonu ödemesine rastladıklarını açıkladı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard tahkikat duruşması (PI) için yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme duruşmada, üniversite kurucusunun mali denetim için görevlendirdiği iki tanık dinletti.

Mahkeme tanıkların dinlenmesine devam etmek üzere 19 Eylül Cuma gününe ertelendi.

İddia makamın ilk tanığı olan Okan Öztürk, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nin mali yapısıyla ilgili denetim yapmak için üniversitenin kurucusu Ece Uysal tarafından 5 Şubat tarihinde görevlendirildiklerini ve ekip olarak Türkiye’den geldiklerini belirtti. Tanık Okan Öztürk, üniversitenin muhasebesinde bilgisayar ortamında ve fiziki olarak kontrol ve denetim yaptıklarını mahkemeye aktardı.

İnceledikleri faturalarda usule uygun olmayan bazı tespitlerde bulunduklarını kaydeden Tanık Öztürk, davaya unsur “Study in Cyprus” firmasına ait faturaların sözleşmelerini talep ettiklerini belirtti.

Tanık Öztürk, “Üniversitelerde öğrenci temini yapan acentelerle yapılan alımlar bir sözleşmeye bağlı olur. Bu tip firmalar getirdikleri öğrenci başına komisyon alırlar. Faturaların sözleşmesinin olmadığı ve bazı faturaların ekinde hangi öğrencinin kaydı karşılığında fatura düzenlendiğinin listesi olmadığı için şüphe uyandırıcıdır.” dedi. İncelemelerin devamında, ekinde öğrenci listesi olan faturalar tespit ettiklerini mahkemeye anlatan Tanık Öztürk, listede ismi olan öğrencilerle iletişime geçildiğini ifade etti.

Tanık Okan Öztürk, öğrencilerin söz konusu firmayla bir bağlantısı olmadığını, kendilerinin bizzat kayıt olduklarını ifade ettiklerini belirtti.

Listede ismi olan bazı öğrencilerin farklı faturalarda da isimlerinin tespit edildiğini, aynı öğrenci için birden fazla komisyon ödendiğinin belirlendiğine dikkat çeken Tanık, tespitlerini KSTU Direktör Vekilliği görevini yürüten Mehmet Altuntaş’a bildirdiklerini ve konuyla ilgili şikayette bulunduklarını söyledi.

“YÜKSEK MEBLAĞLARDA ÖDEME YAPILAN ŞİRKETLE SÖZLEŞMENİN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ”

Mahkemenin dinlettiği ikinci tanık olan Helpco Education Co. Ltd Sekreteri ve Direktör Vekili Mehmet Altuntaş, ilk olarak üniversitenin idari çalışanlarından gelen bazı ihbarları dikkate alarak Türkiye’den bir ekiple şüphe uyandıran işlemler için inceleme yapmaya geldiklerini belirtti.

İhbarların genel olarak öğrenci gelirleri ve tedarikçi faturalarında bazı şüpheli işlemlere yönelik olduğunu ifade eden Tanık Altuntaş, “Hem tedarikçi hem de öğrencileri ilgilendirdiği için uluslararası öğrencilerin acente faturalarını ve ödemelerini inceledik. İncelemeler İstanbul’dan gelen Okan Öztürk isimli kişinin üniversitede çalışan muhasebe birimi personelleriyle yaptığımız çalışmalardır. İlk etapta 100 bin dolar ve 100 bin Euro’nun üzerinde olan ödemeleri incelemeye başladık. Burada karşımıza Study in Cyprus firmasına 146 bin 96 Euro’luk toplam yapılan öğrenci komisyonu içeriğinde acente ödemesine rastladık.” ifadelerini kullandı.

Muhasebe biriminden örnek bir fatura istediklerini ve kendilerine 48 bin 810 Euro değerinde bir fatura getirildiğini ancak faturanın içinde hangi öğrenciler için ödendiğine dair bir bilgi bulamadıklarını ifade eden Tanık Altuntaş, söz konusu şirketle olan sözleşmeyi talep ettiklerini ancak böyle bir sözleşmenin olmadığına ilişkin beyanat aldıklarını söyledi.

“Acentelerle farklı tutarlar üzerinden anlaşma yapıldığı için bir sözleşme olması gerekiyor. Hem öğrenci listesi hem de sözleşme olmayınca şüpheli işlem kaydıyla mali polise ifade verdik.” diye konuşan Tanık Mehmet Altuntaş konuyla ilgili şirketin kurucusu tarafından kendisine vekalet verildiğini söyledi.

Okul tarafından ödeme yapılan ve firma tarafından kesilen diğer faturaları Mali Polisin inceleme altına aldığını belirten Tanık Altuntaş, bu süreçte bazı faturalarda öğrenci listelerinin de bulunduğunu dile getirdi. Faturalarda aynı öğrenci için yapılan tekrar ödemelere rastlandığını kaydeden Tanık Altuntaş,

söz konusu öğrencilerle okulda kaydı devam edenlerle yaptıkları görüşmelerde “okula doğrudan kayıt olduklarını, böyle bir acenteyle iletişime girmediklerini, bu noktada bir yazışmanın iletişim ve belgenin ellerinde olmadığını” kendilerine aktardıklarını ifade etti.

Bu bilgiyi polisle paylaştıklarını belirten Tanık Altuntaş, mali polisin incelemeleri genişleterek daha fazla öğrenciyle soruşturmasını devam ettiğini dile getirdi. Bir soru üzerine Tanık Altuntaş, “Faturalar elektronik faturalardı, ıslak imzalı değildi, fotokopi tarzı faturalardı. Şirket KKTC sınırları içerisinde değildi. İletişim bilgilerine ulaşamadık. Bu olaylardan dolayı şikayetçiyim.” ifadelerine yer verdi.

SANIKLAR ALEYHİNDE HANGİ SUÇLAMALAR BULUNUYOR?

130 davadan itham edilen sanıklar aleyhinde “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor. Öte yandan, KSTU soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz’ün asistanı B.Ö, ile olan başka davasından dolayı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanma süreci devam ediyor.