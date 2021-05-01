14 yaşındaki kız çocuğu kayıp

Polis, 14 yaşındaki kız çocuğu Yıldız Önen’in kayıp olduğunu bildirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dün saat 16.30 sıralarında Kalkanlı’da sakin Yıldız Önen’in (K-14), çalışmakta olduğu iş yerinden ayrıldığı ancak evine dönmediği belirtildi.

14 yaşındaki kayıp çocuğun aranmakta olduğu kaydedildi.

GİRNE’DE SAHTE BELGE DÜZENLEME VE TEDAVÜLE SÜRME

Girne’de 42 yaşındaki bir kadının sahte belge düzenleme ve tedavüle sürmeden tutuklandığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Girne’de, A.E.İ.(K-42), Türkiye’de tescili olan şirketinin KKTC’de şubesini açıp tescilledikten sonra, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığından kira ve personel maaşı katkısı almak için, konu iş yerinin adresini KKTC Gelir ve Vergi Dairesi’nden onaylatmak maksadı ile mal sahibinin bilgisi dışında, söz konusu şirket adına kira sözleşmesi hazırlayıp mal sahibi adına imzalayıp sahteledi. Söz konusu şahsın, bu kira sözleşmesini Gelir ve Vergi Dairesi’ne verilmesini sağlamak suretiyle tedavüle sürdüğü de tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

TOPLAM 20 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 20 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.