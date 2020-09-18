13 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etmiş

Kumyalı ile Mehmetçik bölgelerinde 13 yaşındaki kız çocuğu ile birçok kez cinsel ilişkiye giren 29 yaşındaki Turgut Ağcabay tutuklandı. Zanlı gönüllü ifade verip suçunu itiraf etti

Öte yandan zanlı Turgut Ağcabay'ın Facebook profilinde isminin yanında (sexboy) yazması dikkat çekti.

Kumyalı ile Mehmetçik bölgelerinde 13 yaşındaki kız çocuğu ile birçok kez cinsel ilişkiye giren 29 yaşındaki Turgut Ağcabay tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.Kumyalı ile Mehmetçik bölgelerinde 2020 yılı Nisan ve Eylül ayları arasında 13 yaşındaki kız ile birçok kez cinsel ilişkiye girdiği tespit edilmesi üzerine önceki akşam polise yapılan şikayetin ardından tutuklanan Turgut Ağcabay dün tecavüz suçlaması ile İskele Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.Mahkeme, "16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz", "Alıkoyma" ve " Cinsel istismar" suçlamaları ile hakkında soruşturma başlatılan 29 yaşındaki zanlı Ağcabay'ın 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.Zanlı Turgut Ağcabay Nisan 2020 ile Eylül 2020 tarihleri arasında Kumyalı ile Mehmetçik köyleri arasındaki ovalık alanda, araç içerisinde Kumyalı köyünde, müşteki 13 yaşındaki İ.D.'yi kandırarak birçok kez tecavüz etti.İ.D.nin 16 yaşından küçük kız çocuğu olması sebebiyle, Turgut Ağcabay’ın cinsel tecavüz, alıkoyma ve cinsel istismar suçlarını işlediği belirtildi. 16 Eylül günü kızın şikayetçi olması üzerine zanlı aynı gün tutuklandı. Zanlı polis tarafından göz altına alındı. Göz altında ifadesi alınan zanlı Turgut Ağcabay mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verip suçunu itiraf etti.Polis, mesele ile ilgili olarak alınacak olan ifade ve emarelerin olduğu gibi zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tezkibi yapılacağından dolayı zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.Yargıç Tutku Cantaş zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.