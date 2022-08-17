13 Suriyeli, askeri yasak bölgede yakalandı

Askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Güney’den Kuzey’e kaçak geçiş yapmak isteyen 13 Suriyeli mülteci yakalandı



KKTC sınırları kaçakçıların ve mültecilerin kontrolsüz geçiş noktası oldu. Her gün söz konusu sınırlardan Güney İle Kuzey arasında geçiş yapan onlarca kişi yakalanırken yakalanmayanlar ise rahatça geçiş sağlıyor.

Önceki gün Güney’den Kuzey’e geçiş yapmak isterken yakalanan 13 Suriyeli mülteci mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mahir Türe, olguları aktardı. Polis, 13 Suriye uyruklu mültecinin, Ağustos ayı içinde Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal edip, KKTC’ye yasal olmayan yolla giriş yaptıklarının tespit edildiğini ve tutuklandıklarını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların yasadışı yollardan ülkeye giriş yaptığının dikkate alınarak oturma izni bulunmadığından ve adresleri olmadığından davalarında hazır olması maksadı ile tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, yasal statüsü olmayan 13 zanlının da 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

