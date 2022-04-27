1252 gündür kaçak yaşıyormuş!

Lefkoşa’da dört kişi insan kaçakçılığı ve kaçak ikamet suçundan tutuklandı. Zanlıların birinin 1252 gün diğerinin de 261 gün KKTC' de ikamet izinsiz yaşadıkları ortaya çıktı. Zanlıların bazı kişileri yasal olmayan yollardan Güney’e geçmelerine yardımcı oldukları belirlendi





Lefkoşa’da insan kaçakçılığı, ikamet izinsiz ikamet etme meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Rasvi Ahamed, Abdullah EI Mamun, Sayyed Ahmed ve Md. Nahim Mıazı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı.

Polis, zanlı Rasvı Ahamed, zanlı Abdullah EI Mamun, zanlı Sayyed Ahmed ve zanlı Md. Nahim Mıazı’nin insan kaçakçılığı, KKTC' den ikamet izinsiz ikamet etme meselesi ile huzurda olduklarını belirtti.

Polis, 22.04.2022 tarihinde 12.00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ ekiplerince yapılan operasyonda ZPF 677 plakalı kırmızı renk Opel marka araç içerisinde ihbar üzerine yapılan aramada Lefkoşa' da sakin Zanlı Ahamed ve Zanlı Mamun’un olduğunu tespit etmeleri üzerine Zanlı Mamun’un ikametgahı olan Haspolat adresinde yapılan aramada Mamun’a ait 28.075 TL ve 235 Euro ve 1 adet 100 ABD doları tespit edildiğini anlattı.

Polis, akabinde Zanlı Ahamed’in Küçük Kaymaklı’daki evinde Zanlı Ahamed ile ayni ikamette ikamet eden Zanlı Sayyed Ahmed’in huzurunda yapılan aramada 5 adet Bangladeş pasaportunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak ileri işlem için Lefkoşa Adli şubeye getirilen üç zanlının yapılan muhaceret izinlerinde Zanlı Ahamed’in 1252 gün kaçak olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, akabinde ikametgahta bulunan pasaportlardan yapılan muhaceret kontrollerinde Zanlı Nahim Mıazı’nin 261 gün KKTC' de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı Nahim Mıazı’nin

Lefkoşa' da tespit edilerek derdest emir gereği tutuklandığını ve ikametgahta bulunan 4 Bangladeş pasaportundaki şahısların yasal olmayan yollardan GKRY'ye geçtiği yönünde bilgi temin edilip konu ile ilgili tahkikat başlandığını söyledi. Polis, zanlıların 22.04.2022 Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlıların evlerinden alınan çok sayıda öğrenci belgesi, printer ve laptopların incelenmesi gerektiğini anlattı.

Polis, tahkikatın devam ettiğini, alınması gereken ifadelerin, aranan şahısların olduğunu belirtti. Polis, zanlıların serbest kalması durumunda aranan şahıslara ve alınacak ifadelere etki etme olasılığı bulunduğundan zanlıların poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



