12 kamyon sürücüsüne yasal işlem

Başkent Lefkoşa’da trafiğe çıkış saatlerini ihlal ettiği tespit edilen 12 kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Lefkoşa’da dün yapılan trafik denetimlerinde kamyon araçların trafiğe çıkış saatleri de kontrol edildi. Polis, bu kapsamda kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden mesai başlangıç saatine kadar olan sürede (07.00-08.00 saatleri arasında), 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta 12 kamyonun trafikte seyir halinde saptandığını açıkladı. 12 kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Başkent Lefkoşa’da trafiğe çıkış saatlerini ihlal ettiği tespit edilen 12 kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa’da dün yapılan trafik denetimlerinde kamyon araçların trafiğe çıkış saatleri de kontrol edildi.

Polis, bu kapsamda kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden mesai başlangıç saatine kadar olan sürede (07.00-08.00 saatleri arasında), 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta 12 kamyonun trafikte seyir halinde saptandığını açıkladı.

12 kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

