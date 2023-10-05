11 Zanlı Serbest, 3 Zanlı Yeni Tutuklama

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan doktorlar Güven Erkal, Niyazi Perk, Muhammed Alshanableh ve Fikri Koray ile eczacılar Gülten Veli Aner, Simge Sonap ve İsmet Tufan, teminatla serbest bırakıldı

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan 4 doktorDr Güven Erkal, Dr Niyazi Perk, Dr Muhammed Alshanableh, Dr Fikri Koray) ve 3 eczacı ( Eczacı Gülten Veli Aner, Eczacı Simge Sonap ve Eczacı İsmet Tufan) dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan 4 doktor ve 3 eczacı, teminata bağlanarak serbest bırakıldı. 7 zanlı tutuksuz yargılanacak.Mahkemeye bilgi veren Polis, zanlıların, “resmi evrak sahteleme, resmi evrağı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından yargılandıklarını hatırlatarak, zanlıların tutuklanma süreçlerine değindi.Zanlıların teminata bağlanmasını uygun gördüklerini belirten Polis, ayrıca, yargılanan söz konusu doktor ve eczacıların reçeteleriyle ilgili bağlantılarını da aktararak, yazılan sahte reçetelerin tedavüle sürüldüğünü kaydetti.Savcı da, zanlıların giriş-çıkışlarının yasaklanması, kimlik ve pasaportlarına el konulması, 2 kefil artı nakit ve ispatı vücut koşullarıyla teminata bağlanmalarını talep etti.Yargıç ise zanlıların, davaları görüşülünceye kadar seyahat belgelerine el konularak, yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücut ile 2’şer kefilin 500 bin TL ve 50’şer bin TL nakdi teminat şartı ile serbest kalmalarına karar verdi.Polis Genel Müdürlüğü’nün ada geneli yürüttüğü soruşturma kapsamında Mağusa’da ‘Sahte reçete’ ile ilgili tutuklanan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in doktor baldızı Hatice Faydalı, Hatice Faydalı’nın eczacı kızı Olcay Faydalı ve gelini Ayşe Özbeycan Faydalı ile Olcay Faydalı’nın kalfası Bengü İldemir dün teminat talebiyle Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.Aleyhlerindeki soruşturma tamamlanan zanlılara ‘Resmi evrak sahteleme’, ‘Tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini’ suçlamaları getirildi.Polis, zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın kısmen tamamlandığını ifade ederek teminat talebinde bulundu.Mahkeme, zanlıların ileride yargılanmak üzere, yurt dışına çıkmaktan men edilerek, 50’şer bin TL nakdi teminat yatırmasına ayrıca, KKTC vatandaşı 2’şer kefilin, 300’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.Türkeli’de önceki gün araziye atılmış şekilde bulunan ilaçlarla ilgili eczacı Hazal Reis Karabekir tutuklandı. Polis, söz konusu ilaçların arasında Karabekir'in eczanesinin ismi yazılı iki çöp poşeti bulunduğunu, ayrıca bankamatik slipi tespit edildiğini açıkladı. Zanlı Karabekir ise ifadesinde ilaçların kendisinin olmadığını vurguladıSahte reçete soruşturması kapsamında önceki gün Türkeli köyünün Akdağ Mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli – Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş şekilde araziye atılmış bulunan ilaçlarla ilgili tutuklanan Eczacı Hazal Reis Karabekir dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.Mahkeme zanlı Hazal Reis Karabekir'e 2 gün ek tutukluluk kararı verildi.Polis, Türkeli köyünün Akdağ mevkiinde toplam 15 çöp poşeti kupürleri kesilmiş ilaç tespit edildiğini ve meseleyle ilgili Hazal Reis Karabekir’in tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini bildirdi.Zanlı Hazal Reis Karabekir'in Sosyal Sigortalar Dairesi’nde sözleşmesi olduğunu ifade eden Polis, zanlının ibraz ettiği reçetelerin inceleneceğini söyledi.Zanlının tahkikata ve tanıklara etki edebileceğini dile getiren Polis, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk talep etti.Soru üzerine ilaçların bulunmasını müteakip soruşturmanın başladığını belirten Polis, zanlıdan izahat istendiğini ancak zanlının ilaçların kendisinin olmadığını söylediğini kaydetti.Söz konusu ilaçların arasında Hazal Reis Karabekir'in eczanesinin ismi yazılı 2 adet çöp poşeti bulunduğunu ifade eden Polis, ayrıca bankamatik slipi tespit edildiğini de aktardı.Polis, zanlının ifadesinde itiraf söz konusu olmadığını, suçu kabul etmediğini belirtti.Yargıç ise zanlının, “resmi evrak sahteleme, resmi evrağı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarını işlemiş olabileceğine işaret ederek, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdiPolisin sahte reçete soruşturması sürerken dün Gemikonağı’nda bir narenciye bahçesinde, kupürleri kesilmiş şekilde çöp poşeti içerisinde atılı vaziyette ilaçlar bulundu‘Sahte reçete vurgunu’ soruşturması derinleştikçe, suça bulaşan birçok eczacı; suç delillerini yok etmek için birçok hastayı tedavi edebilecek binlerce TL değerinde ilacı çöplüklere atıyor.“Sahte reçete” vurgunu kapsamında dün de Gemikonağı bölgesinde poşetle atılmış halde kupürü kesilmiş ilaçlar bulundu.Narenciye bahçesinde bir yurttaş tarafından bulunan ilaçlar, polise teslim edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu ilaçların daha önceden, yine Gemikonağı’nda bir bina içerisinde bulunan ilaçlarla bağlantılı olduğu tespit edildi.Benzer bir manzara önceki gün de Türkeli’de görülmüştü. Akdağ mevkiinde, su deposu yakınlarındaki boş bir arazi içerisinde kupürleri kesilmiş yüzlerce ilaç bulunmuş, 1 eczacı tutuklanmıştı.Sahte reçete düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında biri doktor, diğeri eczacı olmak üzere dün iki kişi daha zanlı olarak tutuklandı.