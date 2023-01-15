11 metre yükseklikten düşen şahıs yoğun bakımda…

Lefkoşa’da Marmara Bölgesi’nde dün gece 02.30 sıralarında bir apartmanın damından ve 11,35 metre yükseklikten düşen Sunnet Achilov (E-32) ağır yaralandı.



Beton zemine düşen Achilov’un, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından, yoğun bakım servisinde kontrol altında tutulduğu açıklandı.



Alsancak’ta dün saat 14.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, K.S’nin (E-34) aracında ve kaldığı evde yapılan aramada, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ele geçirildi.

Polis açıklamasına göre, zanlının evinde yapılan aramada uyuşturucu satışından elde edilmiş, 348 bin 500 TL, 19 bin 435 Euro, 1935 Sterlin ve 1090 dolar nakit para bulunarak emare olarak alındı.



Bahse konu şahıs tutuklandı; soruşturma sürüyor.



-Gönyeli’de hırsızlık…



Gönyeli’de bir kumarhanede 8 Ocak’ta, bir şahıs tarafından düşürülen para cüzdanı ve içerisinde muhafaza edilen 3 bin TL nakit para çalındı.



Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.M.M (E-40) tespit edilerek tutuklandı.



-Kalkanlı’da kanunsuz avlanan şahıs tutuklandı



Kalkanlı’da, dün saat 15.30 sıralarında A.S’nin (E-30) avlanmada yasak fiil olan tel tuzak kurup, av hayvanlarının tuzağa gelmesini sağlamak maksadıyla tuzağın etrafına, içerlerinde canlı keklik bulunan iki adet kafes yerleştirmek suretiyle kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.



Bahse konu şahıs tutuklandı.







