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10 günde 232 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

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10 günde 232 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve dün gece ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

5-15 ŞUBAT ARASINDA 232 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ, 4 İŞYERİ KURALLARA UYMADI

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, tam sokağa çıkma yasağının uygulamaya girdiği 5 Şubat tarihinden bugüne kadar ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, 232 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 17 kişinin maske takma kuralını ihlal ettiği ve kapalı olması gereken 4 iş yerinin ise kurallara uymayarak faaliyette oldukları tespit edildi.

Polis bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlattı. 

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